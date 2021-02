Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce jeudi 4 février 2021 pour faire un point sur la situation sanitaire en France. Entouré des ministres de la Santé, du Travail, de l'Intérieur d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, il a confirmé que le troisième confinement national n'était pas encore à l'ordre du jour, a donné des détails sur les déplacements et les voyages entre régions à la veille des vacances d'hiver de Métropole, et a indiqué que les premières doses du vaccin AstraZeneca devraient être livrées d'ici la fin de la semaine. (Photo d'illustration AFP)

Le Premier ministre Jean Castex a pris la parole ce jeudi 4 février 2021 pour faire un point sur la situation sanitaire en France. Entouré des ministres de la Santé, du Travail, de l'Intérieur d'Elisabeth Borne, de Gérald Darmanin et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, il a confirmé que le troisième confinement national n'était pas encore à l'ordre du jour, a donné des détails sur les déplacements et les voyages entre régions à la veille des vacances d'hiver de Métropole, et a indiqué que les premières doses du vaccin AstraZeneca devraient être livrées d'ici la fin de la semaine. (Photo d'illustration AFP)