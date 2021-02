Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 31 minutes

31 personnels soignants du service de santé des armées (SSA) et plus d'une tonne de fret du module militaire de réanimation (MMR) sont arrivés à Mayotte ce dimanche 7 février 2021. Ces militaires vont être va être intégrés aux équipes du centre hospitalier de Mayotte (CHM) alors que l'épidémie de Covid-19 semble désormais hors de contrôle et une circulation virale galopante. Sur une semaine, du 28 janvier au 3 février, 1.891 nouvelles contaminations à la maladie ont été recensées. Le nombre de cas cumulés est de 10.755 et dépasse celui La Réunion (10.507 depuis le début de l'épidémie en mars 2020). 64 personnes sont décédées des suites du coronavirus. 93 malades sont hospitalisés au CHM dont 14 en réanimation. Les évacuations sanitaires vers La Réunion pour les malades en réanimation s'accélèrent pour tenter de soulager le CHM. Le taux d'incidence de l'île aux parfums atteint des sommets avec à 676,6 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 22,1%. Mayotte est totalement confinée depuis jeudi (Photo ministère des Outre-mer)

31 personnels soignants du service de santé des armées (SSA) et plus d'une tonne de fret du module militaire de réanimation (MMR) sont arrivés à Mayotte ce dimanche 7 février 2021. Ces militaires vont être va être intégrés aux équipes du centre hospitalier de Mayotte (CHM) alors que l'épidémie de Covid-19 semble désormais hors de contrôle et une circulation virale galopante. Sur une semaine, du 28 janvier au 3 février, 1.891 nouvelles contaminations à la maladie ont été recensées. Le nombre de cas cumulés est de 10.755 et dépasse celui La Réunion (10.507 depuis le début de l'épidémie en mars 2020). 64 personnes sont décédées des suites du coronavirus. 93 malades sont hospitalisés au CHM dont 14 en réanimation. Les évacuations sanitaires vers La Réunion pour les malades en réanimation s'accélèrent pour tenter de soulager le CHM. Le taux d'incidence de l'île aux parfums atteint des sommets avec à 676,6 pour 100.000 habitants. Le taux de positivité est de 22,1%. Mayotte est totalement confinée depuis jeudi (Photo ministère des Outre-mer)