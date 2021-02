La circulation du Covid-19 continue de s'intensifier à Mayotte. Sur une semaine glissante, du 31 janvier au 6 février 2021, 2.248 nouveaux cas de Covid-19 sont recensés. Le nombre de cas s'élève désormais à 11.447 cas sur l'île aux parfums. Trois nouveaux décès sont à déplorer portant à 68 le nombre de morts liés au coronavirus. 109 personnes sont hospitalisées au CHM dont 24 en réanimation. Le taux d'incidence passe à 804.0 pour 100.000 habitants alors qu'il était de 676,6 il y a seulement trois jours. Le taux de positivité touche plus d'une personne sur 4 (25.2%). (Photo d'illustration AFP)

La situation est de plus en plus alarmante alors que Mayotte est entièrement reconfinée depuis 18h ce vendredi 5 février 2021. Une décision prise pour lutter contre la "forte circulation d'un variant sud-africain extrêmement contagieux, n'épargnant pas les plus jeunes" a déclaré le préfet de Mayotte, Jean-François Colombet. L'île de l'Océan Indien, qui a reçu hier des nouveaux moyens médicaux, enregistre trois nouveaux décès dont une personne de 32 ans décédée à son domicile.

Les évacuations sanitaires vers La Réunion se poursuivent. Les vols restent possibles entre les deux îles à condition de présenter un motif impérieux et un résultat de test Covid négatif.

