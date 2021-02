Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Le Port, Saint-Louis, Saint-Leu et La Possession devraient passer en couvre-feu très rapidement selon une information d'Imaz Press, leur taux d'incidence ayant dépassé les 100 pour 100.000 habitants. L'annonce a été faite ce mardi lors de la réunion hebdomadaire des maires de l'île avec la préfecture concernant la situation sanitaire de l'île. Les chiffres de la Covid-19 annoncés, qui couvrent la période 30 janvier au 5 février, n'étaient pas bon du tout : La Réunion possède potentiellement un taux d'incidence de 74. Des chiffres qui seront affinés ce mercredi, avant la publication du bilan hebdomadaire. La commune du Port est particulièrement concernée, avec un taux d'incidence de 149 pour 100.000 habitants, et pourrait donc potentiellement être soumise à un couvre-feu dès 18 heures. Les villes de Saint-Louis, Saint-Leu et La Possession possèdent respectivement des taux d'incidence de 120, 119 et 112 pour 100.000 habitants, et pourraient donc être soumises à un couvre-feu à partir de 22 heures. Les quatre maires rencontreront la préfecture ce mercredi pour définir les mesures à prendre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

