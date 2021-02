Dans une interview accordée à Franceinfo ce mardi matin 9 février 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran n'a pas exclu un changement de stratégie vaccinale dans les outre-mer. En effet, le vaccin AstraZeneca a été jugé "insuffisamment efficace" contre la variant sud-africain, qui circule activement à Mayotte et qui est aussi présent à La Réunion. "Je porte un regard particulier sur les situation en outre-mer, qui peut nous conduire à modifier notre stratégie vaccinale pour protéger nos soignants notamment" a déclaré le ministre (Photo d'illustration AFP)

"Ca veut dire que nous réfléchissons à changer la stratégie vaccinale avec des vaccins à ARN messager qui semblent plus efficaces sur le variant sud-africain et qu'à mesure que les données scientifiques nous parviennent nous sommes amenés à faire évoluer notre statégie" a annoncé Olivier Véran, après avoir été interrogé sur une possible non-distribution de ce vaccin en outre-mer.