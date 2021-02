Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 16 minutes

Parcmètres, distributeurs automatiques, poignées de portes, boutons pressoir... Risque-t-on de contracter le Covid-19 en accomplissant ces gestes du quotidien ? Rassurez-vous, les risques sont minces. D'après une étude participative de l'institut de recherche Eawag, le risque de contagion par contact avec ces surfaces est estimé à "moins de 5 cas sur 10.000". Risque faible, mais pas inexistant alors lavez-vous les mains à l'eau et au savon aussi souvent que possible en toutes circonstances et lorsque cela n'est pas possible, ne lésinez pas sur le gel hydro-alcoolique (Photo d'illustration RB Imaz Press / www.ipreunion.com )

Parcmètres, distributeurs automatiques, poignées de portes, boutons pressoir... Risque-t-on de contracter le Covid-19 en accomplissant ces gestes du quotidien ? Rassurez-vous, les risques sont minces. D'après une étude participative de l'institut de recherche Eawag, le risque de contagion par contact avec ces surfaces est estimé à "moins de 5 cas sur 10.000". Risque faible, mais pas inexistant alors lavez-vous les mains à l'eau et au savon aussi souvent que possible en toutes circonstances et lorsque cela n'est pas possible, ne lésinez pas sur le gel hydro-alcoolique (Photo d'illustration RB Imaz Press / www.ipreunion.com )