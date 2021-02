Nouvelles restrictions sanitaires en vue pour La Réunion

Le préfet Jacques Billant prend la parole à 19h sur les JT de Réunion 1ère et Antenne Réunion pour dévoiler les nouvelles mesures sanitaires mises en place sur l'île afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Il devrait notamment annoncer un couvre-feu de pour les quatre communes que sont Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis.

A l'issue d'une réunion entre les quatre communes menacées de couvre-feu et la préfecture, des orientations se précisent sur la stratégie à mettre en place. Ainsi on se dirigerait pour l'heure vers une harmonisation entre les villes concernées avec un couvre-feu envisagé finalement plus tôt, de 20h à 6h. Celui-ci pourrait débuter vendredi, samedi ou dimanche.

- Les centres commerciaux menacés, pas les structures sportives -

Ce qui ressort également de la réunion de ce mercredi, c'est que les équipements sportifs ne sont pas menacés. Dans les villes concernées par le couvre-feu, il s'agira de tout fermer à 20h, mais les salles de sport et clubs sportifs ne seront pas fermés pour autant.

Les centres commerciaux non alimentaires et non essentiels de plus de 20.000 mètres carrés sont quant à eux toujours menacés de fermeture mais ce point reste à préciser, afin de savoir si seuls seront fermés les grands centres commerciaux des communes sous couvre-feu ou bien sur l'ensemble de La Réunion. Les centres commerciaux du Cap Sacré-Coeur et Grand-Est devraient bien fermer leurs portes, en dehors des magasins essentiels, selon les mesures édictées par le préfet le mercredi 3 février.

- Taux d'incidence élevés -

Rappelons que Le Port affiche un taux d'incidence de 149 pour 100.000 habitants. Les villes de Saint-Louis, Saint-Leu et La Possession possèdent respectivement des taux d'incidence de 120, 119 et 112 pour 100.000 habitants. Le taux d'incidence a aussi fortement progressé dans de nombreuses communes de l'île : 86 à l'Etang-Salé, 72 à Sainte-Suzanne, 68 à Saint-André, 63 à Saint-Paul et 56 à Saint-Denis. Le reste des communes de l'île sont toujours en-dessous de 50.

Depuis quelques semaines, les chiffres du Covid-19 se sont progressivement dégradés à La Réunion. Alors que le taux d'incidence était de 18,6 il y a un mois, il est aujourd'hui de 74. Une augmentation impressionnante en une période relativement courte. Le nombre de cas lui aussi s'est multiplié, passant d'une vingtaine de cas quotidiens en moyenne à une cinquantaine en l'espace d'un mois.

- Mayotte asphyxiée -

La Réunion reste cependant bien moins impactée que Mayotte, qui voit la circulation virale exploser malgré le confinement en cours depuis vendredi 5 février. Mayotte compte à ce jour 116 hospitalisaions dont 27 en réanimation. Le taux d'incidence bondit à 812 pour 100.000 habitants selon les derniers chiffres fournis par l'ARS, tandis que l'on dénombre 2.269 nouveaux cas de Covid-19 sur une semaine, et un nouveau décès lié au Covid-19 dans les dernières 24 heures. 69 personnes sont donc décédées des suites du virus à ce jour à Mayotte.

A ce titre, la solidarité régionale se met en place. Selon nos informations, le rythme des evasan représente 5 à 6 patients environ par jour sur cinq jours, les capacités hospitalières de La Réunion restants larges à ce jour. Des évacuations sanitaires de Mayotte mais pas seulement : des ressortissants français sont également évacués de Madagascar ou des Comores vers La Réunion. Une solidarité régionale qui se met en place sur l'ensemble de l'océan Indien. La proporion des evasan représente 30% des hospitalisations sur l'île.

Face à la situation de nos voisins mahorais, le préfet pourrait alors dire quelques mots sur leur situation sanitaire et la stratégie mise en place par l'ARS et le CHU de La Réunion pour venir en aide au 101ème département français.