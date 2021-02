Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

A l'issue d'une réunion entre les quatre communes menacées de couvre-feu et la préfecture, des orientations se précisent sur la stratégie à mettre en place. Ainsi on s'orienterait pour l'heure vers une harmonisation entre les villes concernées avec un couvre-feu envisagé finalement plus tôt, de 20h à 6h. Celui-ci pourrait débuter vendredi, samedi ou dimanche. Les grands centres commerciaux non alimentaires sont toujours menacés de fermeture, il reste encore à préciser s'ils le seront uniquement dans ces communes ou sur l'ensemble de l'île.

