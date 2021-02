Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

La situation sanitaire se dégrade significativement avec une augmentation importante du nombre de cas par jour et l'apparition de nouveaux clusters. 400 nouveaux cas de Covid ont été recensés sur les cinq derniers jours. Les indicateurs sont donc à la hausse et des mesures de protection complémentaires vont être prises dans les prochains jours pour freiner la propagation de la Covid 19 et de ses variants à La Réunion. 20 foyers de contagions sont actifs et 110 clusters ont été clôturés. Parmi les clusters actifs, on note : 5 clusters de "criticité modérée" et 6 clusters de "criticité élevée". A ce jour, on comptabilise 51 cas de variants de la Covid-19 dont 43 de souche sud-africaine, 7 souches britanniques et une souche brésilienne. Nous publions ici le communiqué de La Préfecture de La Réunion. (Photo d'illustration RB / www.ipreunion.com)

