Les evasan s'accélèrent pour soulager Mayotte, asphyxiée par le Covid-19. Cinq patients venus de Mayotte sont arrivés à La Réunion ce mercredi 10 février 2021. Il s'agit d'évacuations sanitaires réalisées au titre de la solidarité régionale. Des patients qui ont contracté des formes graves du Covid-19 et qui ne peuvent pas être soignés correctement dans le 101ème département de France. Les cinq patients arrivés ce mercredi sont globalement jeunes, autour de 46 ans en moyenne et le plus jeune a 28 ans. Selon nos informations, deux de ces patients auraient contracté le variant sud-africain. Une deuxième rotation aurait lieu dès ce mercredi soir pour évacuer d'autres patients mahorais. Le taux d'incidence bondit à 812 pour 100.000 habitants tandis que l'on compte 2.269 nouveaux cas sur une semaine glissante et un nouveau décès lié au Covid. (Photos rb/www.ipreunion.com)

