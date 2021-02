Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 3 heures

L'annonce est tombée ce mardi 9 février 2021 lors de la réunion entre les maires et la préfecture : Le Port, La Possession, Saint-Louis et Saint-Leu devraient passer dans les heures à venir en couvre-feu entre 22 heures et 6 heures du matin. Une information que vous a dévoilé Imaz Press ce mardi soir. La situation sanitaire s'est fortement dégradée dans les communes concernées, et leur taux d'incidence a dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Au Port, le taux d'incidence a même atteint 149 pour 100.000 habitants, mais le couvre-feu dès 18 heures ne devrait finalement pas être mis en place. Une décision qui pourrait être motivée par la proximité entre la commune et La Possession. Des réunions sont prévues en sous-préfecture dans la matinée pour poser les modalités de cette nouvelle restriction (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'annonce est tombée ce mardi 9 février 2021 lors de la réunion entre les maires et la préfecture : Le Port, La Possession, Saint-Louis et Saint-Leu devraient passer dans les heures à venir en couvre-feu entre 22 heures et 6 heures du matin. Une information que vous a dévoilé Imaz Press ce mardi soir. La situation sanitaire s'est fortement dégradée dans les communes concernées, et leur taux d'incidence a dépassé les 100 pour 100.000 habitants. Au Port, le taux d'incidence a même atteint 149 pour 100.000 habitants, mais le couvre-feu dès 18 heures ne devrait finalement pas être mis en place. Une décision qui pourrait être motivée par la proximité entre la commune et La Possession. Des réunions sont prévues en sous-préfecture dans la matinée pour poser les modalités de cette nouvelle restriction (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)