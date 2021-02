• Nouvelle mobilisation devant la préfecture

Ils s’étaient déjà mobilisés le 30 janvier dernier pour dire non au port du masque à l’école. Ils sont donc de retour ce mercredi 10 février pour réaffirmer leur refus. Cette nouvelle mobilisation fait suite à l’annonce faite par la rectrice de l’Académie Chantal Manès-Bonnisseau, et le préfet de La Réunion, Jacques Billant, lors d’une conférence de presse donnée le 3 février dernier.

En cause, l’augmentation du nombre de cas de Covid-19, couplée à l’arrivée sur l’île de nouveaux variants, et notamment anglais et sud-africain connus pour être davantage contagieux. Face à cette recrudescence, le représentant de l’Etat avait donc annoncé un durcissement de certaines mesures (distanciation sociale portée à 2 mètres, davantage de contrôle à l’aéroport etc.) et notamment l’obligation du port du masque à l’école pour les enfants à partir de 6 ans.

• A la colère, vient s’ajouter la confusion

Suite à cette conférence de presse, le préfet a rendu ces mesures effectives par un arrêté en date du 5 février. Ce texte a semé la confusion dans les familles réunionnaises. Il stipule que le port du masque est "recommandé" pour les enfants âgés de 6 ans à 11 ans. Or une lecture attentive de l'arrêté établit que la recommandation concerne uniquement la voie publique et que l'obligation porte bien sur l'usage de la protection dans les écoles.

"L’arrêté préfectoral parle bien du port du masque sur la voie publique, tandis que le communiqué de la préfecture et les annonces faites le 3 février parlent du port du masque (obligatoire - ndlr) dans l'enceinte scolaire", confirmait d’ailleurs la préfecture à Imaz Press Réunion ce dimanche 7 février. Pour leur part les parents ne décolèrent donc pas et exigent l’annulation de cette mesure.

• Le risque pour les enfants

Cette mesure pose légitimement la question des risques pour les enfants. Pour un adulte, le masque constitue un inconfort. Il est donc normal que les parents s’inquiètent de l’impact de cette décision pour leurs marmailles.

D'abord le fait qu’il est fatigant de porter un masque durant 7 heures, dans des salles où il fait très chaud cet été. Ensuite, le collectif Parents 974 pointe l’impact négatif que cette protection couvrant la moitié du visage peut avoir en termes de scolarité, les enfants de cet âge étant en plein apprentissage de la verbalisation. Certains parents évoquent aussi des difficultés respiratoires, des maux de tête, des irritations de la peau liés, disent-ils, au port du masque

L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a rédigé trois rapports en 2020 concernant le port du masque chez l’enfant. Si, selon elle, le port du masque doit être proscrit chez les enfants de moins de 5 ans, elle estime que les enfants de 6 à 11 ans peuvent être amenés à le porter dans des zones de circulation intense du virus.

L’OMS a également listé une série d’effets indésirables lié au port du masque chez l’enfant tels que le risque potentiellement accru d’autocontamination, le mal de tête, les difficultés à respirer, les lésions cutanées faciales ou encore la difficulté de communiquer clairement.

La rectrice assure quant à elle que le masque "n’a pas d’effet négatif sur les enfants". Dans une note diffusée en fin de semaine, le rectorat insiste : "les études montrent que le port du masque ne présente pas de danger avéré pour la santé des enfants et n'est pas un obstacle à leur liberté fondamentale. C'est au contraire l'outil premier de leur protection pour leur permettre de bénéficier d'une éducation de qualité et du lien avec leurs enseignants. Le Conseil d'État a par deux fois rejeté les recours de collectifs opposés au port du masque."

• Masques à la charge des parents

Le coût des masques et les dépenses engendrés par l'obligation de leur port à l'école posent aussi problème. Alors que seuls les masques chirurgicaux et les masques grand public de type 1 sont conseillés, des parents se plaignent de ne pas trouver facilement de masques petite taille adaptés aux visages de leurs enfants. Pourtant, fournir les masques adaptés reste leur responsabilité, insiste le rectorat, sur le plan financier également.

"Les familles ont reçu au début de l'année scolaire une "allocation de rentrée scolaire" majorée de 100 euros pour faire face aux dépenses pour leur enfant, dont l'achat de masques. Le ministère dote effectivement chaque école, collège et lycée d'un petit stock de masques "grand public" de catégorie 1 afin qu'ils puissent être fournis en dépannage aux élèves qui n'en disposeraient pas. Mais il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants" estime le rectorat.

Pour rappel, le port du masque est obligatoire depuis la rentrée scolaire 2020 - 2021 dans les collèges, les lycées et à l'université.

