Le préfet Jacques Billant a dévoilé ce mercredi 10 février les nouvelles mesures prises pour lutter contre le Covid-19 sur l'île. Quatre communes passent désormais en couvre-feu, à partir de vendredi : Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis, de 22h à 5h. Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20.000 mètres carrés devront fermer leurs portes dès ce jeudi 11 février. Le taux d'incidence de l'île atteint 67.2/100 000 habitants et dépasse le seuil d'alerte de 50/100.000. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le Port, Saint-Louis, Saint-Leu et La Possession passent officiellement en couvre-feu après l'annonce du préfet ce mercredi 10 février 2021. Les centres commerciaux non alimentaires et non essentiels de plus de 20.000 mètres carrés seront quant à eux fermés dès ce jeudi. Cette mesure concerne le centre Duparc à Sainte-Marie, le Cap Sacré cœur au port et Grand Est à Sainte-Suzanne. Ces annonces de couvre-feu interviennent alors que la préfecture La Réunion a renforcé ses dispositifs de contrôle des mesures sanitaires sur le territoire.

- Couvre-feu à partir de 22h00 dans quatre communes à compter du 13 février -

Après échange avec les maires du Port, de Saint-Louis, de Saint-Leu et de La Possession, Jacques Billant, préfet de La Réunion, instaure un couvre-feu à partir de 22h et jusqu'à 05h dans ces quatre communes. La mesure entrera en vigueur le vendredi 12 février à 22h00. Les sorties et les déplacements sans attestations dérogatoires seront interdits entre 22h et 5h pour une durée de 15 jours. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 € pouvant être portée à 3 750 € en cas de récidive.

Des dérogations sont prévues sur présentation d'une attestation pour les motifs suivants :

déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation,

déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé,

déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants, pour convocation judiciaire ou administrative,

déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative,

déplacements pour participer à des missions d'intérêt général,

déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances.

Au sein de ces centres commerciaux, seuls les restaurants, les pharmacies et les commerces proposant principalement une offre alimentaire peuvent rester ouverts : hypermarchés, commerces de détail de fruits et légumes, poissonneries, boucheries…

Dans ces commerces, les jauges de fréquentation devront être respectées :

< 8m² : 1 seul client,

Entre 8 et 400m² : 8m² par personne

400m² : 10m² par personne

Les banques et les commerces paramédicaux tels que les opticiens seront fermés.

- Soutien de l’Etat aux commerces fermés-

Les mesures de soutien mises en œuvre sont les suivantes :

- Le fonds de solidarité renforcé : avec un droit d’option entre la compensation de perte de chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 € ou l’indemnisation de 20% du chiffre d’affaires plafonné à 200 000€ par mois. Pour les commerces en réseaux, particulièrement les grandes enseignes intégrées pour lesquelles les 200 000€ de compensation seraient insuffisants, le dispositif de couverture de 70% des charges fixes leur sera ouvert. Ces aides permettront aux commerçants de faire face à leur loyer et charges

- L’activité partielle sans reste à charge

- L’exonération des cotisations patronales et de l’aide au paiement des cotisations salariales

- L’ensemble des autres dispositifs exceptionnels de financement restent à disposition des entreprises, en particuliers les prêts garantis par l’Etat

- Port du masque obligatoire dans les établissements scolaires dès le CP à compter du 15 février-

Après une semaine d’adaptation, le port du masque sera obligatoire pour tous les élèves des écoles élémentaires (CP au CM2) dans les espaces clos, les extérieurs et aux abords des établissements scolaires à compter du lundi 15 février. Cette obligation concerne les temps scolaires et périscolaires.

Seuls les masques chirurgicaux ou grand public de catégorie 1 sont autorisés.

Rappel des seuils de déclenchement des mesures

- A partir d’un taux d’incidence à 100/100 000 habitants : couvre-feu communal et /ou départemental à partir de 22h00,

- A partir d’un taux d’incidence à 125/100 000 habitants et avec une forte tension en service de réanimation : couvre-feu communal et /ou départemental à partir de 18h00,

- A partir d’un taux d’incidence à 150/100 000 habitants et d’une forte tension sur le système hospitalier : confinement.

www.ipreunion.com / [email protected]