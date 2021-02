Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Comme l'a annoncé le préfet ce mercredi 10 février 2021, les galeries commerciales de Duparc (Sainte-Marie), Sacré Coeur (Le Port) et Grand-Est (Sainte-Suzanne) sont fermées. Une mesure prise pour faire face à la reprise épidémique à La Réunion. Le taux d'incidence, 67,2 à La Réunion, a largement dépassé le seuil d'alerte national, qui est de 50 pour 100.000 habitants. Les centres commerciaux de plus de 20.000 mètres carrés sont donc contraints de tirer le rideau. A Duparc, les allées sont vides et les vendeurs s'organisent pour anticiper la fermeture de leurs boutiques pendant deux semaines. Seuls restent ouverts les commerces alimentaires. Reportage. (Photos rb/www.ipreunion.com)

