Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans son bilan hebdomadaire, le rectorat indique que 73 élèves et 7 personnels sont positifs au Covid-19 soit 19 de plus en 24 heures pour les élèves et deux de plus pour les personnels. Par ailleurs 10 classes sont fermées mais aucun établissement ne l'est. Nous publions ci-dessous le bilan du rectorat. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

