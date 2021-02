Les evasan se renforcent vers La Réunion

Dans le cadre de la crise sanitaire, La Réunion accueille régulièrement des malades venus de Mayotte et alors que la situation sur l'île aux parfums est plus qu'alarmante. Ce vendredi 12 février, l'ARS de La Réunion fait le point sur les objectifs et modalités de prise en charge de ces evasan. Martine Ladoucette, directrice de l'ARS, sera aux côtés des représentants des établissements publics et privés.

Les evasan s'accélèrent pour soulager Mayotte, asphyxiée par le Covid-19. Cinq patients venus de Mayotte sont arrivés à La Réunion ce mercredi 10 février 2021. Des patients qui ont contracté des formes graves du Covid-19 et qui ne peuvent pas être soignés correctement dans le 101ème département de France. Les cinq patients arrivés ce mercredi sont globalement jeunes, autour de 46 ans en moyenne et le plus jeune a 28 ans. Selon nos informations, deux de ces patients auraient contracté le variant sud-africain. Une deuxième rotation devait avoir lieu dès mercredi soir pour évacuer d'autres patients mahorais.

Selon nos informations, le rythme des evasan représente 5 à 6 patients environ par jour sur cinq jours, les capacités hospitalières de La Réunion restants larges à ce jour. Des évacuations sanitaires de Mayotte mais pas seulement : des ressortissants français sont également évacués de Madagascar ou des Comores vers La Réunion. Une solidarité régionale qui se met en place sur l'ensemble de l'océan Indien. La proporion des evasan représente 30% des hospitalisations sur l'île.

- L'URML demande un contrôle des evasan -

Dans un communiqué diffusé ce vendredi même, quelques heures avant le point de l'ARS, l'URML OI (Union Régionale des Médecins Libéraux de l'Océan Indien) alerte et appelle au renforcement des contrôles et des mesures de prévention. "Nous avons dépassé le seuil d'alerte et nous atteindrons d'ici peu les critères qui déclencheront un couvre-feu généralisé" s'inqu!ète l'Union des médecins libéraux, derrière la plume de sa présidente, docteure Christine Kowalczyk.

Si l'URML appelle à un meilleur contrôle des motifs impérieux et des tests, elle estime aussi que les evasan doivent être encadrées le plus possible : "nous y sommes favorables pour des raisons éthiques, mais en fixant un seuil et en adoptant une vigilance accrue sur le nombre et les indications des Evasan pour éviter la saturation de l’organisation sanitaire locale". L'URML annonce également "solliciter le ministre des Solidarités et de la Santé pour mettre en œuvre les mesures adaptées à Mayotte avec les renforts sanitaires humains qui arrivent déjà sur place mais également l’installation d’un hôpital de campagne comme cela avait été le cas dans le Grand Est en mars 2020 voire le déploiement de bâtiment de la marine comme le Mistral en soutien à nos compatriotes de Mayotte. Il faudrait que l’État puisse également venir en renfort sur notre département aussi bien en moyens humains que matériels pour nous permettre d’assumer ce devoir de recours sanitaire que nous avons dans la zone Océan Indien."

- Urgence à Mayotte -

Le gouvernement a déjà annoncé plusieurs mesures fin d'intervenir sur l'île aux parfums. Après l'envoi d'une équipe du Service de Santé des Armées (SSA) et d'une tonne de fret le 7 février 2021, cinq nouveaux lits de réanimation vont être envoyés. Le contrôle des motifs impérieux sur la liaison Mayotte-La Réunion va être renforcé, avec la mise en place d'une procédure d'examen des justificatifs de motifs impérieux, ainsi que des conditions de réalisation de leur isolement de sept jours à l'arrivée. Une prochaine livraison de vaccins est prévue le 15 février.

Les nouveaux chiffres envoyés par Santé publique France ce vendredi 12 février 2021 sur la situation à Mayotte confirment une flambée épidémique. Le nombre de cas cumulés est de 12.440 et a donc largement dépassé le bilan de La Réunion. Le taux d'incidence passe à 859,5 pour 100.000 habitants tandis que le taux de positivité est de 25,8%. Cela signifie que plus d'une personne testée est positive au Covid-19. Sur une semaine, 2.405 cas positifs ont été recensés.