Alors que l'agence régionale de santé a tenu une conférence de presse pour détailler les modalités de prise en charge des évacuations sanitaires venant de Mayotte, la directrice de l'ARS Martine Ladoucette a commencé avec un point sur la situation réunionnaise, préoccupante. Ainsi ce sont 584 nouveaux cas de Covid-19 qui ont été recensés en une semaine, soit beaucoup plus que la semaine dernière. La moyenne journalière est de 100 cas par jour et le taux d'incidence pourrait atteindre 82 pour 100.000 habitants si ce rythme se confirme. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Les tendances à la dégradation se confirment" a indiqué ce vendredi 12 février Martine Ladoucette au cours d'une conférence de presse. Le nombre de nouveaux cas augmente de semaine en semaine : du 4 au 10 février, ce sont 584 nouveaux cas qui ont été recensés, "soit une augmentation de 20% en une semaine" a déclaré la directrice de l'ARS.

Ainsi depuis quatre jours consécutifs, la moyenne est de de 100 cas par jour : "le taux d'incidence, à cette allure, pourrait passer de 68 à 82 pour 100.000 habitants" a-t-elle ajouté.

Autre indicateur : une proportion de cas autochtones qui continue à progresser, celle des cas importés diminue. "Nous avons bien un virus qui circule de Réunionnais en Réunionnais sans voyage : sur 584 nouveaux cas, 531 n'étaient pas revenus de voyage" a précisé Martine Ladoucette.

Sur ces nouveaux cas, "74 sont rattachés à un cluster, soit déjà ancien, soit nouveau". Mais l'augmentation porte aussi sur une démultiplication des cas dits isolés. Le virus circule de nouveau activement sur le département, a confirmé la directrice de l'ARS. "Certaines communes sont plus touchées que d'autres" comme les quatre villes qui passent ce vendredi soir en couvre-feu, mais des petites et moyennes communes sont également "touchées par la transmission virale".

Autre source d'inquiétude : les variants. Depuis le point de situation du mercredi 10 février avec 51 cas variants depuis le premier séquencé (43 sud-africains, 7 anglais et le dernier brésilien), 9 nouveaux cas de variants sont enregistrés dont 8 sud-africains et 1 britannique. Le cumul est donc de 64 cas variants.

"Le seul point de satisfaction est le recours à l'hospitalisation relativement faible" a noté Martine Ladoucette. Ainsi, 27 patients sont hospitalisés au CHU et au CHOR en unité Covid, en mettant de côté les evasan. "Mais nous sommes en alerte, et qui dit augmentation rapide des cas dit aussi potentielle augmentation rapide des hospitalisations" a nuancé la directrice de l'ARS qui relativise vis-à-vis des autres territoires français, "la situation est préoccupante mais elle reste bien plus enviable à la Métropole ou Mayotte".

L'ARS a aussi indiqué que depuis le 15 janvier, 10.610 personnes ont été vaccinées à La Réunion. Une nouvelle campagne est lancée : "Protège a zot". L'ARS a un objectif de 400 vaccinations par jour.

mm/www.ipreunion.com / [email protected]