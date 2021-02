Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 18 minutes

En France, dans l'Hexagone comme dans les Outre-mer, la durée d'isolement est passée à 10 jours pour les variants sud-africain et brésilien, et non plus 7 jours. A l'issue de ces 10 jours, un test doit être fait pour vérifier que la personne n'est plus positive. S'il est positif, la personne contaminée devra rester isolée pendant 7 jours supplémentaires. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

