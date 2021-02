En raison de la présence d'un foyer de contagion situé à Grand Ilet de 25 personnes, et de l'identification d'un variant du coronavirus parmi les cas, l'Agence Régionale de Santé et la commune de Salazie organisent une opération de dépistage gratuite pour la population ce lundi 15 février 2021, à partir de 8h30, jusqu'à 16h en continu, à la base d'accueil de la station trail à Grand Ilet (à côté de la poste) (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La population est invitée à se munir de la carte vitale et d’une pièce d'identité. Le port du masque obligatoire. L’Agence Régionale de Santé et la mairie invitent la population, adulte et enfants, à participer à ce dépistage afin de casser la chaîne de transmission.

"Compte tenu de la forte contagiosité des variants et du risque important de transmission", l'Agence Régionale de Santé rappelle la nécessité de respecter strictement les mesures barrière :

• Port du masque obligatoire,

• Distanciation de 2 mètre entre les personnes,

• Lavage de main régulier ou usage de solutions hydro-alcooliques,

• Limitation des rassemblements festifs et familiaux.