Le masque reste obligatoire dans les écoles. Les deux référés libertés déposés devant le tribunal administratif vendredi dernier n'ont pas permis de remettre en cause la mesure annoncée par le préfet obligeant le port du masque dans les classes primaires. Après la mobilisation de près de 600 personnes devant la préfecture la semaine dernière, deux recours avaient été déposés au tribunal administratif. Celui-ci a finalement donné raison au préfet. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le tribunal administratif a rendu son jugement : le port du masque reste obligatoire pour les élèves du CP au CM2 à La Réunion. Les requêtes du collectif parents 974 n'ont donc pas abouti.

Le port du masque reste obligatoire dans les classes primaires malgré les deux recours libertés déposés vendredi 12 février au tribunal administratif. Les parents d'élèves représentés par Me Alex Vardin, Me Rémy Phillipot et Me Séverine Manna avaient déposé une plainte commune contre l'Etat et le rectorat pour s'opposer à cette mesure qu'ils jugeaient "à l'encontre du bien-être de l'enfant". Pour rappel, le port du masque est obligatoire dans les classes primaires depuis ce lundi 15 février.

Le premier référé liberté étudié par le tribunal administratif concernait l'illégalité du communiqué de presse qui a annoncé l'obligation du port du masque. Le second s'opposait directement à l'arrêté préfectoral actant de l'obligation du port du maque chez les enfants.

Le port du masque obligatoire est donc pour le moment toujours obligatoire dans l'ensemble des classes primaires de la Réunion.

Interrogé par Imaz Press, Me Vardin a déclaré que c'était "un passage en force : un décret a été voté à Paris entre temps pour rendre le port du masque obligatoire chez les enfants à La Réunion. Forcément, le juge a estimé qu'il n'avait pas à examiner notre requête. Donc techniquement, celle-ci n'a pas été rejetée, c'est simplement qu'il y eu un décret depuis".

Pour l'avocat, cela "prouve que nous avions raison" concernant la légalité du masque. "Ils ont sauté par-dessus le portail pour contourner la loi, c'est terrible."

