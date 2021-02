Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

Sainte-Suzanne doit affronter une recrudescence des cas de Covid-19, informe la commune, "nous devons donc prendre des mesures efficaces et nécessaires, pour revenir à une situation plus stable et ainsi, garantir une sécurité sanitaire optimale". Ainsi sur le marché forain, des fléchages "entrée" et "sortie" vont être installés et la distance de 2 mètres sera obligatoire. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Sainte-Suzanne. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

