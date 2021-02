Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 50 minutes

Le taux d'incidence a explosé dans la commune de Salazie où il est désormais de 328 pour 100.000 habitants. Ce taux a aussi fortement augmenté à Sainte-Suzanne et à l'Étang-Salé, passant respectivement à 162 et 166 pour 100.000 habitants. Ces trois communes devraient être mise en couvre-feu dès cette semaine. Avec un taux d'incidence de 97 pour 100.000 personnes Saint-Pierre est menacée mais ne devrait pas passer pas sous couvre-feu pour le moment. A Saint-Denis le un taux d'incidence de 66 pour 100.000. Ce chiffre est de 89 pour 100.00 à Saint-Paul. Au total, 646 nouveaux cas ont été recensés à La Réunion entre le 6 et le 12 février. Sainte-Rose et Salazie sont les deux communes ayant un un taux de positivité au-dessus de 10%, respectivement 10.8 % et 11.1%. Tous ces chiffres ont été indiqués au cours de la réunion qui à eu lieu ce mardi au conseil départemental entre les maires et le préfet (Photo rb/www.ipreunion.com)

