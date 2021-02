Le préfet convoque les maires en présentiel

Il y a comme un sentiment d'urgence ce mardi 16 février. Le préfet Jacques Billant convoque cette fois les maires de l'île en présentiel pour faire le point ensemble sur la stratégie de lutte contre le Covid-19.

A ce stade, quatre villes sont soumises au couvre-feu de 22h à 5h et ce depuis samedi 13 février. Il s'agit, rappelons-le, de La Possession, du Port, de Saint-Leu et de Saint-Louis, les villes ayant un taux d'incidence le plus haut. Le préfet l'avait clairement énoncé : à partir d'un taux d'incidence de 100 pour 100.000 habitants, un couvre-feu peut être décrété. A partir d’un taux d’incidence à 125 "et avec une forte tension en service de réanimation", le couvre-feu passe à 18h. A partir d’un taux d’incidence à 150 "et d’une forte tension sur le système hospitalier", c'est le confinement.

Par ailleurs trois centres commerciaux sont fermés, puisque le taux d'incidence général de l'île a dépassé le seuil d'alerte de 50 pour 100.000 habitants : les galeries marchandes du Cap Sacré Coeur, de Duparc et du Grand-Est sont vides, seuls les commerces alimentaires ont le droit de rester ouvert.

Que pourrait annoncer le préfet demain ?

Cette réunion précède le bilan hebdomadaire consolidé sur le Covid-19 à La Réunion, désormais diffusé le mercredi. Face à l'augmentation des cas de Covid-19 sur l'île, le préfet pourrait décider de soumettre de nouvelles villes au couvre-feu.

Ainsi, la commune de Sainte-Suzanne pourrait se sentir particulièrement visée. Selon les chiffres régulièrement mis à jour sur Santé publique France, son taux d'incidence dépasse 150, soit carrément le seuil du confinement.

De même, la commune de Salazie est impactée par un large cluster détecté à Grand Ilet : 25 personnes contaminées à la suite d'une veille funèbre. Parmi ces cas, 10 sont issus du variant sud-africain, particulièrement contagieux. La ville a organisé ce lundi et ce mardi un vaste dépistage de la population, hier ce sont 450 personnes qui sont allées se faire tester.

Comme le montre la carte de Santé publique France, il semble que la grande majorité des villes aient désormais un taux d'incidence situé entre 50 et 150, ce qui pourrait presque justifier un couvre-feu généralisé à l'ensemble du département. Faire le choix de mesures par communes, ou le choix de restrictions étendues à l'île, telles seront les questions qui vont être mises sur la table lors de la réunion de ce mardi.

Si le choix est fait de nouveaux couvre-feux, ou d'un couvre-généralisé, il s'agira de statuer sur l'heure du couvre-feu : le laisser à 22h, malgré les critiques laissant entendre que ce seuil est bien trop tardif et donc inutile, ou l'avancer à 20h voire 18h en fonction des communes les plus touchées.

Par ailleurs, si le taux d'incidence de l'île continue d'augmenter (il aurait dépassé à présent les 70 pour 100.000 habitants selon Santé publique France), d'autres centres commerciaux entraînant une forte affluence pourraient aussi être amenés à fermer.