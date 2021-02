Publié il y a 11 heures / Actualisé il y a 28 minutes

La situation sanitaire reste tendue à Mayotte où quatre nouveaux décès ont été enregistrés par l'agence régionale de santé ce mardi 16 février 2021. Il s'agit de quatre malades hospitalisés en médecine au centre hospitalier de Mayotte (CHM). Les patients étaient âgés respectivement de 82 ans, 80 ans, 73 ans et 61 ans. Au total 85 personnes sont décédées des suites du covid depuis le début de l'épidémie dans l'île au lagon. Cinq de ces malades sont morts à La Réunion après leurs évacuations sanitaires. "185 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 149 en médecine et 36 en réanimation", détaille l'agence régionale de santé en soulignant que "le nombre d'hospitalisation continue d'augmenter". Entre le dimanche 7 février et le samedi 13 février 2.356 nouveaux cas de coronavirus ont été recensés. Le taux d'incidence (nombre de personnes contaminées pour 100.000 habitants) est de 843. Il est actuellement de 76 pour 100.000 à La Réunion. Le seuil national d'alerte est fixé à 50 pour 100.000 (Photo rb/www.ipreunion.com)

