Pas de touriste à la sortie de l'avion

Interrogés par Imaz Press, les voyageurs indiquent bien avoir été contrôlé : on a vérifié leur attestation de déplacement, leurs résultats de test PCR et leur pièce d'identité. Il y a finalement peu de touristes parmi les passagers que nous avons interrogé, il s'agit essentiellement de personnes qui rentrent chez elles à La Réunion.

Un premier voyageur indique qu'il vient pour aide à personne vulnérable et motif familial, afin de soutenir sa fille malade dont le mari est militaire et donc absent, et l'aider à gérer ses enfants notamment. Une deuxième personne, un jeune Réunionnais, indique qu'il rentre chez lui. Un autre encore, de nationalité italienne, vient pour le travail et a en sa possession un contrat de travail comme justificatif.

Au final, pas de voyage d'agrément dans les passagers rencontrés.