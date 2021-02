Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans une note à "diffusion restreinte" envoyée notamment aux différentes agences régionales de santé et que s'est procurée Imaz Press, le gouvernement donne des indications sur l'organisation de l'offre de soins "en prévision d'une nouvelle vague épidémique". Au-delà des règles déjà mises en place lors des précédentes vagues (lits supplémentaires en réanimation, évacuations sanitaires, mobilisation des étudiants...), on apprend que les règles d'éviction pour les professionnels de santé ont changé. Ainsi il n'y a plus de dérogation possible en cas de test positif : le professionnel de santé contaminé doit obligatoirement s'isoler pendant sept jours, indique le Haut conseil de la santé publique (HSCP). Un avis du 23 mai 2020 permettait aux établissements de santé de le faire pour les personnels contaminés et asymptomatiques, afin d'éviter d'être à flux tendu. Ce n'est désormais plus possible. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans une note à "diffusion restreinte" envoyée notamment aux différentes agences régionales de santé et que s'est procurée Imaz Press, le gouvernement donne des indications sur l'organisation de l'offre de soins "en prévision d'une nouvelle vague épidémique". Au-delà des règles déjà mises en place lors des précédentes vagues (lits supplémentaires en réanimation, évacuations sanitaires, mobilisation des étudiants...), on apprend que les règles d'éviction pour les professionnels de santé ont changé. Ainsi il n'y a plus de dérogation possible en cas de test positif : le professionnel de santé contaminé doit obligatoirement s'isoler pendant sept jours, indique le Haut conseil de la santé publique (HSCP). Un avis du 23 mai 2020 permettait aux établissements de santé de le faire pour les personnels contaminés et asymptomatiques, afin d'éviter d'être à flux tendu. Ce n'est désormais plus possible. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)