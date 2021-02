En raison de la dégradation de la situation sanitaire à Salazie, Sainte-Suzanne et L'Etang-Salé, les trois communes passeront en couvre-feu à partir de 22 heures ce jeudi 18 février 2021, comme vous l'indiquait Imaz Press ce mardi. Le couvre-feu est instauré pour une période de 15 jours, de 22 heures à 5 heures du matin. En effet, la situation sanitaire se dégrade encore cette semaine avec une forte augmentation du nombre de cas par jour et l'apparition de quatre nouveaux clusters. Le décès d'une patiente âgée d'une soixantaine d'années et présentant de fortes comorbidités, ainsi que 661 nouveaux cas au cours des 7 derniers jours ont été confirmés, soit une moyenne de 94 cas par jour. A ce jour, on comptabilise 65 cas de variants de la Covid-19 dont 56 de souche sud-africaine, 8 britannique et 1 brésilien (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi les nouveaux cas : 579 cas sont investigués :

• 523 cas sont classés autochtones.

• 56 cas sont classés importés.

82 cas sont en cours d’investigation ou font l’objet d’analyses complémentaires.



Parmi les cas précédemment annoncés :

• 41 cas sont classés autochtones.

• 6 cas sont invalidés suite à des investigations complémentaires.



Du 8 février au 14 février, 620 cas ont été recensés en 7 jours ce qui porte le taux d’incidence hebdomadaire à 77/100 000 habitants en augmentation de 10 points par rapport à la semaine précédente.



Compte tenu des 10 576 guérisons et des 48 décès depuis le début de la crise sanitaire, 938 cas sont encore actifs à ce jour. 11 463 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS, Santé publique France et l’Assurance Maladie, dont 87 % sont des cas autochtones.



Au 17 février 2021, 24 clusters sont actifs et 114 clusters ont été clôturés.

Parmi les clusters actifs, on note :

• 9 clusters de " criticité modérée " se situant à Saint-Denis (1), Sainte-Marie (2), Saint-Pierre (1), Sainte-Suzanne (1), Saint-Leu (1), Saint-Paul (2) et Saint-Joseph (1).

• 6 clusters de " criticité élevée " se situant Saint-Louis (1), Saint- Denis (1), Sainte-Suzanne (1), Saint -Leu (1), Saint-Pierre (1) et Salazie (1).

Les principaux indicateurs confirment une progression constante de l’épidémie sur le territoire.



Il est à noter pour les autres indicateurs :

• un taux d’incidence à 176/100 000 chez les 15-24 ans en forte augmentation,

• un taux d’incidence à 186/100 000 chez les 25-34 ans en très forte augmentation,

• un taux d’incidence à 80/100 000 chez les plus de 75 ans en très forte hausse et au-dessus du seuil d’alerte

• un taux de positivité des tests à 4,1 %, en dessous du seuil de vigilance (5%),

• un nombre de tests en hausse (+ 5,2 %), dont 72,8 % en rapport avec un dépistage ou un diagnostic en dehors de tout contexte de voyage

• un nombre hebdomadaire d’admission en médecine et en réanimation en augmentation

• une proportion de lits occupés en réanimation au titre des patients Covid de 40 %



Trois communes présentent un taux d'incidence supérieur au seuil de déclenchement de mesures de couvre-feu de 100/100 000 habitants : Sainte-Suzanne (162), Etang Salé (166) et Salazie (328), et trois communes se rapprochent du seuil : Saint-Pierre (97), Saint-Paul (89) et Sainte-Rose (93).



Compte tenu de la présence de variants à plus forte transmissibilité, il est important de renforcer les gestes barrières en se tenant à 2 mètres, de respecter scrupuleusement l’isolement durant 7 jours à l’arrivée sur le territoire et de porter les masques reconnus comme plus efficaces à savoir les masques chirurgicaux de type 2 ou grand public en tissu fabriqué selon la norme AFNOR SPEC S76-001 de catégorie 1.



- Bilan des opérations de dépistage dans les communes -

Afin de limiter la propagation du virus dans l’île, l’ARS La Réunion et les communes, avec le concours des laboratoires, ont organisé des campagnes de dépistage Covid-19 auprès de la population dans les quartiers.



Les résultats :

- 7 février à Saint-Denis : 87 tests réalisés dont 5 positifs

- 9 février au Port : 80 tests réalisés dont 1 positif

- 10 février à Saint-Benoit : 30 tests réalisés dont 2 positifs

- 10 février à Sainte-Suzanne : 75 tests réalisés dont 2 positifs



Les tests menés à Salazie sont en cours d’analyse

- Nouvelles restrictions sanitaires -

A compter de ce jeudi à 22 heures, six communes au total seront en couvre-feu : Saint-Louis, Saint-Leu, Le Port, Sainte-Suzanne, L'Etang-Salé et Salazie. Les sorties et les déplacements sans attestation dérogatoire seront interdits entre 22h et 5h. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros pouvant être portée à 3.750 euros en cas de récidive.



Des dérogations sont prévues sur présentation d'une attestation pour les motifs suivants :

- les déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation,

- les déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé,

- les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants, pour convocation judiciaire ou administrative,

- les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative,

- les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général,

- les déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances.

Les couvre-feux des communes de La Possession, Le Port, Saint-Leu et Saint-Louis sont maintenus à ce stade jusqu’au 26 février. Les mesures sont en effet instaurées pour une durée de 15 jours afin de freiner la circulation virale dans les communes concernées et d’avoir un pas de temps suffisamment important pour ancrer et consolider les résultats obtenus.

En plus de l'instauration d'un couvre-feu dans trois nouvelles communes, les compétitions rencontres et manifestations sportives sont interdites pour toutes les disciplines. La pratique des sports de contact et collectifs est elle aussi interdite. Les sorties et les déplacements sans attestation dérogatoire seront interdits entre 22h et 5h. Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 € pouvant être portée à 3 750 € en cas de récidive.

Les entrainements peuvent être maintenus dans le respect de la distance de deux mètres entre les pratiquants et sans contact. Une dérogation à ces différentes mesures est accordée aux sportifs de haut niveau.

- Renforcement des protocoles pour les cérémonies funéraires -

Suite à l’apparition de plusieurs clusters lors de veillées funéraires, un protocole renforcé est par ailleurs mis en place dans les chambres funéraires pour ces cérémonies. Le port du masque est obligatoire et des jauges de fréquentation maximum vont être définies. "Elles doivent permettre à chaque personne de disposer d’une surface minimum de 8m² pour les chambres de 16m² et plus. En deçà de 16m², la présence simultanée de 2 personnes est autorisée" précise la préfecture.

- Renforcement de la protection au travail -

De nouvelles mesures d’organisation des services sont mises en place dans l’administration et le recours au télétravail est élargi. Les réunions de plus de 6 personnes sont organisées en visio ou en audioconférence, "à l’exception des instances réunies dans un cadre réglementaire telles que les conseils municipaux, les jurys ou les conseils d’administration" souligne la préfecture. Ces réunions doivent être organisées dans le respect des protocoles sanitaires et des mesures.

Le port du masque est obligatoire dans les bureaux partagés et dans les véhicules de service. Les "moments de convivialité" sont interdits et les salles de restauration collective doivent être réorganisées pour permettre le respect des protocoles sanitaires.

Le télétravail doit être étendu à quatre jours par semaine partout où les conditions le permettent. "Les entreprises du secteur privé sont invitées à adopter les mêmes règles, à développer le télétravail et à mettre en place des protocoles évitant le brassage de leurs salariés" encouragent les autorités.

