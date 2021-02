Le ministère des Outre-mer publie de nouveaux chiffres sur la vaccination dans les différents territoires ultramarins. A première vue, La Réunion est le territoire qui vaccine le plus avec 12.495 vaccinations réalisées au 15 février. Au regard de la population de chaque territoire, c'est la Polynésie française qui vaccine le plus avec 1,8% de ses habitants vaccinés quand La Réunion n'est qu'à 1,4%. Pour l'ensemble des Outre-mer, ce sont 123.240 doses qui ont été livrées, 29% ont été utilisées. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

29.445 : c'est le nombre de doses de vaccin livrées à La Réunion au 15 février 2021. Exactement un mois après le lancement de la campagne de vaccination sur l'île, 12.495 personnes ont été vaccinées soit 1,4% de la population. Du point de vue des chiffres, La Réunion est le territoire ultramarin qui vaccine le plus, mais au regard de la population de chaque territoire, c'est la Polynésie française qui passe devant. Avec 4.889 vaccinations pour plus de 277.000 habitants, 1,8% des Polynésiens se sont faits vacciner soit plus que La Réunion.

Suivent la Martinique, la Guadeloupe et Mayotte, avec des taux de 1,3% de leur population vacciné. La Nouvelle-Calédonie pour sa part a reçu un grand nombre de doses : 18.135 ont été livrées au 15 février mais seules 2.718 personnes ont été vaccinées à ce jour soit moins d'1% de la population. La Nouvelle-Calédonie n'en est qu'à 14,9% de l'utilisation de ses doses alors que La Réunion est bientôt à la moitié : 42,9% des doses de vaccin ont été administrées.

Retrouvez ci-dessous tous les résultats diffusés par le ministère des Outre-mer :

💉 #Vaccination | Retrouvez les chiffres des doses de vaccin livrées par l’État dans chaque territoire et le nombre de... Publiée par Ministère des outre-mer sur Mercredi 17 février 2021



www.ipreunion.com / [email protected]