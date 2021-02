Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 32 minutes

L'ARS La Réunion et la commune de Sainte-Suzanne organisent une opération de dépistage à Bagatelle ce jeudi 18 février 2021 de 8h30 à 11h30, place de l'église. Le dépistage est gratuit et sans ordonnance. Pour se faire dépister, il faudra se munir de sa carte vitale et d'une pièce d'identité, ainsi qu'apporter un stylo. Le port du masque est obligatoire et les gestes barrière doivent être respectés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

