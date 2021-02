La note de service a été envoyée aux personnels dans les hôpitaux de la région parisienne le 15 février 2021 : des volontaires sont appelés à venir soutenir le système hospitalier réunionnais et mahorais. Les premiers soignants devraient d'ailleurs arriver dans l'île dans la semaine selon nos informations, et ce pour une durée d'au moins deux semaines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"L'AP-HP est sollicitée par l’ARS d'Ile-de-France pour soutenir les équipes des hôpitaux de La Réunion face à l’épidémie de COVID-19. Les premiers renforts hospitaliers seront envoyés dès ce mercredi 17 février, de préférence pour une durée de deux semaines" explique en effet l'Assistance publique hôpitaux de Paris (AP-HP) dans un mail adressé aux personnels, qu'Imaz Press a pu consulter. Les volontaires devront présenter un test RT-PCR négatif et leur carnet de vaccination.



Si la situation hospitalière de La Réunion est pour l'heure maîtrisée, avec 27% d'occupation des lits de réanimation, l'ARS de La Réunion a tout de même formulé une demande de renforts en personnel médical et non médical selon nos informations. Le mot d'ordre est, actuellement, "anticiper pour d'éventuels paliers d'utilisation des réanimations".



Alors que les évacuations sanitaires en provenance de Mayotte se sont accélérées ces dernières semaines, on peut supposer que cette aide vise à assurer la prise en charge de ces évacuations sans entraver la gestion des patients réunionnais.



L'arrivée de kits de criblage de variant chez les laboratoires privés de l'île attendue permettra par ailleurs d'évaluer la prévalence des variants dans l'île. Seule l'articulation entre la situation à Mayotte et la prévalence des variants "pourra guider les autorités dans une stratégie de prise en charge sans risque pour la population", selon nos informations.



A noter que la réserve sanitaire aurait aussi été interpellée, et que La Réunion n'est pas l'unique territoire ultra-marin concerné : des renforts ont été demandé à l'ARS Ile-de-France pour la Guyane aussi.

Sollicitée, la préfecture de La Réunion a indiqué ne "pas avoir d'information sur la question".



as / www.ipreunion.com / [email protected]