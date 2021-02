Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Alors qu'un durcissement du contrôle des motifs impérieux a été annoncé par le préfet lors de la réunion des maires ce mardi 16 février 2021, l'Etat a publié un décret autorisant les préfets des territoires ultra-marins à exiger des justificatifs six jours avant l'embarquement. Le décret a été publié ce jeudi au Journal officiel, indiquant que "dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution, le représentant de l'Etat est habilité, lorsque les circonstances locales le justifient, à exiger que la déclaration sur l'honneur et le document mentionnés au II lui soient adressés au moins six jours avant le déplacement contre récépissé" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

