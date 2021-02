Martine Ladoucette, directrice de l'ARS, s'exprime ce vendredi dans un contexte de situation sanitaire dégradée. Ce jeudi soir, les communes de Salazie, Sainte-Suzanne et L'Etang-Salé sont passées en couvre-feu à partir de 22 heures. Le couvre-feu est instauré pour une période de 15 jours, de 22 heures à 5 heures du matin.

En effet, la situation sanitaire se dégrade encore cette semaine avec une forte augmentation du nombre de cas par jour et l'apparition de quatre nouveaux clusters. Le décès d'une patiente âgée d'une soixantaine d'années et présentant de fortes comorbidités, ainsi que 661 nouveaux cas au cours des 7 derniers jours ont été confirmés mercredi, soit une moyenne de 94 cas par jour. A ce jour, on comptabilise 65 cas de variants de la Covid-19 dont 56 de souche sud-africaine, 8 britannique et 1 brésilien

Covid-19 : trois nouvelles communes en couvre-feu, les compétitions sportives interdites

Les restrictions sanitaires ont par ailleurs été renforcées, avec l'interdiction des compétitions et manifestations sportives. Lors de veillées funéraires, un protocole renforcé est par ailleurs mis en place dans les chambres funéraires pour ces cérémonies. Le port du masque est obligatoire et des jauges de fréquentation maximum vont être définies. En effet, de nouvelles mesures d’organisation des services sont mises en place dans l’administration et le recours au télétravail est élargi.

