C'était peut-être la mesure la plus attendue, aussi bien du côté des maires que de la population : le renforcement du motif impérieux. Dans le communiqué de mercredi pourtant, rien à ce sujet. Il faudra attendre un décret au journal officiel puis un communiqué du gouvernement pour apprendre que les préfets ont la possibilité de vérifier les justificatifs du voyageurs six jours avant leur départ. Puis la confirmation tombe... sur un média. Au lieu de l'annoncer au détour d'une conférence de presse ou par voie de communiqué, comme le demanderait en toute logique une telle prise de décision, le préfet Jacques Billant annonce qu'il va bel et bien appliquer ce contrôle supplémentaire dès le 27 février à La Réunion, lors d'un entretien accordé à Réunion 1ère. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les maires de La Réunion auront dû attendre 48 heures pour savoir si le préfet allait répondre à leurs attentes concernant le renfort du motif impérieux. Et c'est le journal télévisé de Réunion 1ère qui leur a permis d'être informés.

Bien entendu, nous n'avons rien contre nos confrères du service public, loin de là. Mais la méthode choisie par le préfet a de quoi interroger.

- Les maires pas vraiment "entendus" -

Tout commence mardi 16 février, alors que les maires et le préfet se sont réunis en présentiel pour discuter mesures sanitaires, au Conseil départemental. A la sortie de la réunion, les élus se disent rassurés et "entendus". Tous demandaient un contrôle plus strict des motifs impérieux, voire des septaines.

Le maire de Saint-Benoît, Patrice Selly, avait indiqué que de nouvelles mesures restrictives devraient être annoncées dès ce mercredi par le préfet concernant les déplacements entre La Réunion, la Métropole et Mayotte.

Idem du côté de la maire de Saint-Denis Ericka Bareigts qui indiquait, concernant "le problème des motifs impérieux", que "le préfet déclare vouloir continuer à serrer, avec un contrôle plus important". La maire affirmait alors que les élus demandaient plus de dureté, "un avis entendu par le préfet".

Entendus, vraiment ? Ce mercredi, petit coup de théâtre. Si l'annonce de couvre-feu pour les trois communes de Salazie, de l'Etang-Salé et de Sainte-Suzanne n'était pas une surprise, l'arrêt des compétitions sportives en a surpris plus d'un…

Mais sur le contrôle soi-disant renforcé des motifs impérieux, rien n'est précisé.

Quand l'ensemble des maires et une grande partie de la population appellent les autorités à contrôler davantage les entrées sur l'île, ce sont d'autres alors mesures qui sont annoncées.

Le début de semaine a pourtant été agité : deux jours durant, des manifestants ont protesté devant l'aéroport Roland-Garros pour réclamer l'arrêt total des vols pendant deux semaines à un mois, et un contrôle strict des motifs impérieux comme des septaines.

- Communication ultra morcelée -

Il faudra attendre un décret, publié au journal officiel, pour en savoir plus. Ainsi on apprend que pour renforcer les motifs impérieux, les préfets ont la possibilité de demander l'envoi des pièces justificatives du voyageur six jours avant son départ.

Le préfet de La Réunion va-t-il le demander pour venir à La Réunion ? A ce moment-là nul ne le sait. Aucune indication non plus quand le gouvernement envoie un communiqué de presse listant les décisions prises pour renforcer la protection de La Réunion. Capacités hospitalières, vaccins, renforts humains… et motif impérieux plus contrôlé, tout y est. Mais toujours avec ce choix laissé au préfet.

C'est à 19h sur Réunion 1ère que Jacques Billant s'exprime à ce sujet. Ainsi à partir du 27 février, les voyageurs venant de l'Hexagone ou de Mayotte devront "envoyer leur déclaration sur l'honneur et leurs pièces justificatives de motif impérieux au moins six jours avant leur départ", apprend-on de nos confrères.

48 heures après sa réunion avec les maires, le préfet jusqu'ici très fuyant (mais manifestement pas avec tout le monde) prend la parole et liste les décisions prises, absentes du communiqué envoyé (cette fois-ci à tous les médias) mercredi.

Que faut-il comprendre de cette méthode ? Que les autres médias, notamment web, ne sont pas dignes de telles annonces ? Pourquoi avoir choisi volontairement de répondre aux préoccupations des maires et de la population sur un journal en particulier, quand les autres doivent se contenter de miettes ? Encore une fois, la méthode a de quoi étonner.

- Un motif facile à contourner ? -

Le préfet indique aussi - toujours sur Réunion 1ère bien entendu - que les contrôles des motifs impérieux sont "stricts". Nous l'avons vu et entendu lors de nos reportages devant Roland-Garros, alors que des dizaines de protestataires réclamait l'arrêt des vols, les passagers ont été contrôlés avec soin. Tous les papiers ont été vérifiés. Mais le motif impérieux n'est-il pas facile à inventer ?

De source policière, on sait que plusieurs personnes ont été contrôlées après leur arrivée sur l'île, surprises en train de dormir sur la plage, ou d'être dehors après 22h dans des villes sous couvre-feu. Motif impérieux ? Une promesse d'embauche pour un restaurant. Un motif qui peut s'entendre… sauf quand il s'agit exactement du même dans un groupe de quatre ou cinq personnes. La police n'a pas caché son étonnement.

Au-delà de ça, la falsification d'attestation est également possible, bien qu'elle coûte cher… Falsifier un document peut coûter jusqu'à 45.000 euros d'amende et trois ans de prison. Pour celles et ceux qui n'ont tout simplement pas d'attestation avec eux, il suffit d'avoir un peu le goût du risque et de compter 135 euros en plus dans son billet d'avion, le prix de l'amende pour absence de motif impérieux. Une mesure qui pourrait donc ne pas être totalement dissuasive.

Bien évidemment ce renforcement du contrôle du ciel ne concerne pas les évacuations sanitaires. Gardons en tête que les "evasan" qui arrivent à La Réunion sont des patients en situation grave, qui ne peuvent pas être soignés correctement à Mayotte. C'est donc au titre de la solidarité régionale qu'ils viennent à La Réunion. Enfermés ensuite entre les quatre murs du CHU, ils ne sont de toute façon en aucun cas une source de contamination pour la population.

Le renforcement du contrôle du motif impérieux pour les autres voyageurs, que ce soit par la police ou par l'Etat lui-même, semble répondre en partie aux attentes des élus et de la population. Reste à voir si la mesure fera effet et si ce n'est pas le cas, si d'autres décisions seront prises.

Nous penserons dans ce cas à allumer la télévision pour le savoir…

