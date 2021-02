Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

Suite aux annonces de la préfecture, le contrôle des motifs impérieux pour voyager entre Mayotte et La Réunion, ou entre la Métropole et La Réunion, se renforce. Ainsi les passagers doivent déposer en ligne leurs justificatifs de motif impérieux ainsi que leur attestation sur l'honneur 6 jours avant le départ. La procédure commence le 27 février pour Mayotte et le 3 mars pour la Métropole. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

