Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Alors que Mayotte poursuit sa campagne de vaccinations avec le début des injections des deuxièmes doses, le virus continue de tuer dans l'île. Trois nouveaux décès ont été enregistrés par l'agence régionale de santé ce lundi 22 février 2021. Il s'agit d'une personne âgée de 81 ans hospitalisée en médecine, et de deux personnes hospitalisées en réanimation (49 et 57 ans). Au total, 95 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires. 141 hospitalisations ont été enregistrées à ce jour dont 29 en réanimation. Au cours de la semaine du 13 au 19 février, 2400 cas ont été confirmés à Mayotte pour un taux d'incidence de 858.8 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité baisse d'un point et passe de 31 à 30 %. Sur la semaine, 8.524 tests ont été réalisés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Alors que Mayotte poursuit sa campagne de vaccinations avec le début des injections des deuxièmes doses, le virus continue de tuer dans l'île. Trois nouveaux décès ont été enregistrés par l'agence régionale de santé ce lundi 22 février 2021. Il s'agit d'une personne âgée de 81 ans hospitalisée en médecine, et de deux personnes hospitalisées en réanimation (49 et 57 ans). Au total, 95 personnes sont décédées du Covid-19 depuis le début de l'épidémie dont 5 à La Réunion après évacuations sanitaires. 141 hospitalisations ont été enregistrées à ce jour dont 29 en réanimation. Au cours de la semaine du 13 au 19 février, 2400 cas ont été confirmés à Mayotte pour un taux d'incidence de 858.8 pour 100 000 habitants. Le taux de positivité baisse d'un point et passe de 31 à 30 %. Sur la semaine, 8.524 tests ont été réalisés. (Photo rb/www.ipreunion.com)