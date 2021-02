Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

C'est ce mercredi 24 février 2021 que le couvre-feu commence, à compter de 22h. Toutes les communes du département y sont soumises, suite à une annonce du préfet Jacques Billant ce mardi 23 février 2021. Une décision prise à l'issue de sa réunion avec les maires de l'île, face à la forte augmentation des cas de Covid-19 sur l'île. Sept villes étaient déjà sous couvre-feu : Le Port, La Possession, Saint-Leu et Saint-Louis, rejointes ensuite par L'Etang-Salé, Salazie et Sainte-Suzanne. Dès 22h ce mercredi, gendarmes et policiers vont patrouiller dans les différentes communes pour s'assurer que la mesure est bien respectée. Suivez notre direct à Saint-Gilles-les-bains, sur la commune de Saint-Paul. (Photo rb/www.ipreunion.com)

