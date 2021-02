La compagnie aérienne Air Austral s'engage une nouvelle fois dans la lutte contre le Covid en mettant à disposition ses avions afin d'effectuer des évacuations sanitaires de Mayotte vers la Métropole. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Air Austral. La compagnie française réalisait déjà des transferts sanitaires de Mayotte à La Réunion. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Depuis le début de la crise épidémique de la CoVid-19, Air Austral s’est mobilisée aux côtés des autorités pour déployer les moyens nécessaires et apporter sa contribution de solidarité à chaque fois que les besoins se faisaient ressentir.

Dans un contexte sanitaire tendu, elle n’a pas hésité à lancer des vols " Tout Cargo " entre la Métropole, La Réunion et Mayotte en février dernier pour assurer l’acheminement des marchandises nécessaires à la vie locale.

Forte de cette dynamique et compte tenu de son savoir faire qu’elle déploie chaque semaine en facilitant les rapatriements sanitaires entre Mayotte et La Réunion, la compagnie régionale Air Austral, sous le contrôle de la DSAC OI, de l’ARS et du SAMU, étudie, en accord avec le Président de la Sematra, la faisabilité technique, opérationnelle et réglementaire, d’effectuer au moyen de ses Boeing 787-8 des vols dédiés exclusivement aux évacuations sanitaires entre Dzaoudzi et la Métropole.

Une opération complexe qui nécessite d’un point de vue opérationnel et réglementaire :

- L’obtention d’agréments techniques et réglementaires pour la mise en place d’une nouvelle configuration de ses appareils et ce, pour permettre un zonage conforme aux règles de transport médicalisé spécifique.

- la mise en œuvre d’un protocole strict de circulation à bord et de protection de ses équipages déjà portés volontaires et du personnel soignant, établi en collaboration avec les équipes du SAMU.



La compagnie tient à souligner l’implication sans faille de son personnel navigant depuis le début de cette crise. Cette implication s’est particulièrement démontrée au moment du pont aérien à l’occasion des précédentes opérations d’évacuations sanitaires réalisées par Air Austral au moyen de son Boeing 737-800, lors desquelles le personnel navigant s’est inscrit aux côtés des personnels soignants en totale complémentarité et en soutien complet. Des opérations sensibles et bien encadrées qui ont été rendues possibles grâce à leur professionnalisme et leur engagement remarquables.

Chaque vol pourrait ainsi transporter 4 civières équipées dans le cadre de vols médicalisés entre Dzaoudzi et n’importe quel point de la France métropolitaine.

Ces opérations s’inscrivent dans le strict respect des règles en vigueur mises en place pour garantir l’étanchéité du corridor sanitaire.



