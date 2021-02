Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 57 minutes

Quatre nouveaux décès ont été recensés à Mayotte par l'agence régionale de santé (ARS) ce jeudi 25 février 2021 ce qui porte à 102 le nombre total de décès. Les quatre derniers décès concernent une personne âgée de 71 ans hospitalisée en médecine et trois personnes décédées aux urgences (67, 77 et 82 ans). 175 hospitalisations ont été enregistrées à ce jour sur l'île aux parfums dont 22 en réanimation. Au cours de la semaine du 16 au 22 février, 2.146 cas ont été confirmés à Mayotte et le taux d'incidence est de 767.9 pour 100.000 habitants. Pour répondre à cette crise sanitaire, l'agence régionale de santé annonce l'ouverture d'une nouvelle unité d'urgence à l'hôpital de Pamandzi ce vendredi 26 février à 8h. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'ARS. (Photo d'illustration AFP)

