Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

L'agence régionale de santé de Mayotte fait part de cinq nouveaux décès à déplorer, portant à 107 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie (dont 7 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s'agit de deux personnes hospitalisées en réanimation à la Réunion suite à leur EVASAN (58 et 75 ans), de deux personnes hospitalisées en médecine (81 et 85 ans) et d'une personne décédée à domicile (80 ans). Depuis un mois, 5.763 personnes ont été vaccinées à Mayotte, dont 441 ont reçu leur deuxième injection, indique l'ARS. Le taux d'incidence sur place est de 725 pour 100.000 habitants.

L'agence régionale de santé de Mayotte fait part de cinq nouveaux décès à déplorer, portant à 107 le total de décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie (dont 7 à La Réunion après évacuations sanitaires). Il s'agit de deux personnes hospitalisées en réanimation à la Réunion suite à leur EVASAN (58 et 75 ans), de deux personnes hospitalisées en médecine (81 et 85 ans) et d'une personne décédée à domicile (80 ans). Depuis un mois, 5.763 personnes ont été vaccinées à Mayotte, dont 441 ont reçu leur deuxième injection, indique l'ARS. Le taux d'incidence sur place est de 725 pour 100.000 habitants.