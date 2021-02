Dans son bilan hebdomadaire, le rectorat de La Réunion indique que 88 élèves ont été testés positifs au Covid-19, ainsi que 19 personnels. Aucun établissement scolaire n'est fermé mais 69 classes le sont sur l'île. Nous publions ci-dessous le bilan du rectorat. (Photo d'illustration mm/www.ipreunion.com)

"Le travail de repérage et de suvi des cas contacts pour éviter les chaînes de contamination qui est réalisé par la cellule de signalement du rectorat, en lien avec l’ARS, permet de limiter l’impact du Covid en milieu scolaire. Le renforcement du protocole sanitaire et le respect des règles par les personnels et les élèves sont indispensables pour freiner la propagation du virus et de ses variants dont la circulation s’accélère" indique le rectorat.