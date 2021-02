Depuis le jeudi 18 février 2021, les évacuations sanitaires depuis l'étranger sont interdites vers La Réunion. C'est en tout cas ce qu'annonce l'aéroport Roland Garros dans un mail destiné aux compagnies aériennes, qu'Imaz Press a pu consulter. Comprendre que les évacuations sanitaires arrivant des Comores ou de Madagascar sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. "Toute demande sera systématiquement refusée" précise par ailleurs l'aéroport. Une décision du ministère de la Santé, qui a fait bondir les ressortissants français de l'océan Indien (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"La France a-t-elle décidée d'abandonner les Français de Madagascar ?" s'est interrogé Jean-Hervé Fraslin, conseiller des Français de l'étranger, dans un mail destiné à l'ambassadeur français de Madagascar Christophe Bouchard, qu'Imaz Press a pu consulter. L'annonce est arrivée comme un choc. "Ici, tout le monde considère que les hôpitaux de La Réunion sont notre recours en cas d'urgence" a-t-il regretté, rappelant le cas d'un ressortissant français sauvé grâce à une évacuation sanitaire vers La Réunion en décembre dernier. "Demain, le même cas est-il condamné à mourir à Madagascar ?" s'est-il interrogé.

La nouvelle a d'ailleurs alerté la sénatrice Nassimah Dindar, qui a rapidement interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran. " Le préambule de la Constitution de 1946 énonce que "la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (…) Aucun Français, quel que soit son lieu d'habitation, ne saurait être privé de ce droit reconnu comme valeur constitutionnelle" l'a-t-elle interrogée.

Le maire du Tampon a lui aussi exprimé son inquiétude, interpellant le préfet sur la nécessité d'ouvrir des lits supplémentaires ainsi que de stationner un navire hôpital militaire afin d'assurer l'accueil des ressortissants français habitant dans la zone océan Indien.

Il semblerait en tout cas que face à la grogne provoquée, la préfecture de La Réunion a finalement décidé d'infléchir sa position, précisant que les évacuations sanitaires pourraient continuer. La priorité sera par contre d'envoyer les malades en Métropole, toutes les fois où cela est possible, d'après nos informations. "Les centres hospitaliers de La Réunion n’appartiennent pas qu’aux Réunionnais, mais qu’ils fonctionnent pour les français de l’Océan indien" a d'ailleurs écrit dans un communiqué Camille Goyet, directrice de cabinet de la préfecture.

- Les hôpitaux réunionnais sous tension -

La question se pose cependant sur la légitimité de la préfecture à prendre cette décision : sauf à supposer que le ministère de le Santé a autorisé de le préfet à adapter et donc autoriser partiellement ces évacuations sanitaires, on ne voit pas comment ce dernier pourra se dérober à ces nouvelles instructions. Martine Ladoucette avait d'ailleurs annoncé dès le 12 février que les évacuations sanitaires depuis les Comores seraient désormais redirigées vers la Métropole.

Une autre question se pose par ailleurs : dans son mail, l'aéroport Roland Garros indique que clairement les évacuations devront se faire vers la Métropole ou vers l'étranger, en contradiction totale avec la position que semble défendre la préfecture. Par ailleurs, quel pays de la zone serait aujourd'hui en mesure de prendre en charge des malades supplémentaires ? La Réunion reste le territoire le mieux équipé et dont le système de santé est le plus performant dans le sud de l'océan Indien.

Pour autant, ce dernier commence à être saturer, avec une forte tension observée dans les services de réanimation. Une tension qui s'explique en partie par les évacuations sanitaires effectuées depuis Mayotte, où le centre hospitalier est lui complètement saturé. S'il y a un an, la crise sanitaire a pris tout le monde par surprise, qu'a-t-il été fait depuis pour éviter que cette situation ne se reproduise ?

Les capacités hospitalières mahoraises sont extrêmement limitées, avec un second hôpital dont la construction n'en finit plus. Peut-être aurait-il été pertinent d'apprendre des erreurs de l'an dernier pour éviter la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui La Réunion.

Cette situation qui est d'ailleurs génératrice de tensions, certains craignant que cela débouche sur une impossibilité de soigner les Réunionnais. Cela aurait aussi éviter la prise de position pour le moins maladroite de Camille Goyet sur les ondes de la 1ère. Cette dernière a en effet déclaré que " les centres hospitaliers de La Réunion n'appartiennent pas aux Réunionnais, ils appartiennent à la France". Une prise de position qui n'est finalement pas tout à fait vrai : si les ressortissants français de l'océan Indien ne peuvent plus être transférés dans l'île, alors l'hôpital français n'est plus vraiment à tous les Français.



mb/as/www.ipreunion.com / [email protected]