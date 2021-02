Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 10 heures

A chaque vague épidémique, les voix s'élèvent pour réclamer la fermeture pure et simple de l'aéroport, voie d'entrée privilégiée et logique pour le virus. A cette demande, l'Etat répond fermement "non", arguant notamment qu'une telle perspective pourrait entraîner des pénuries sur l'île et empêcher l'export. Il y a un an, lors du confinement et de la fermeture de l'aéroport, cette même préfecture a tâché d'avoir une communication extrêmement rassurante, garantissant qu'il n'y aurait aucune pénurie alors que la population se ruait dans les supermarchés. Paradoxe étrange... (Photo rb/www.ipreunion.com)

