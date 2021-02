Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

Alors que l'accueil des évacuations sanitaires (evasan) dans les hôpitaux de La Réunion est une source d'inquiétude pour certains, la directrice de l'ARS de Mayotte, Dominique Voynet, réagit à ces polémiques. Elle s'indigne notamment qu'une "partie de l'opinion réunionnaise n'accepte plus de recevoir des Mahorais, quand 200.000 touristes ont atterri sur leur île pour les vacances de Noël". Un chiffre qui n'a pas été confirmé par l'aéroport Roland-Garros à ce stade. On sait cependant que plus de 120.000 passagers ont transité par l'aéroport en janvier 2021. (Photo DR)

