Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le gouvernement semble avoir de grandes difficultés à publier des cartes et des graphiques corrects. Quand ce n'est pas les Outre-mer qui sont représentés à l'envers, ce sont les drapeaux. En effet, lors de la conférence de presse de Jean Castex, Premier ministre, ce jeudi soir 25 février 2021, les drapeaux de la France et de l'Italie sont apparus à l'envers. Dans un graphique, le mois de décembre est aussi apparu entre le mois d'octobre et de novembre 2020 (Capture d'écran Jean Castex)

Le gouvernement semble avoir de grandes difficultés à publier des cartes et des graphiques corrects. Quand ce n'est pas les Outre-mer qui sont représentés à l'envers, ce sont les drapeaux. En effet, lors de la conférence de presse de Jean Castex, Premier ministre, ce jeudi soir 25 février 2021, les drapeaux de la France et de l'Italie sont apparus à l'envers. Dans un graphique, le mois de décembre est aussi apparu entre le mois d'octobre et de novembre 2020 (Capture d'écran Jean Castex)