Depuis le rétablissement des motifs impérieux le 28 janvier 2021, les hôtels et gites tournent au ralenti. Le nombre de vols a lui aussi considérablement baissé, avec la suppression de près de la moitié des vols. Une situation qui impacte fortement l'industrie du tourisme, alors que la situation sanitaire de La Réunion continue de se dégrader (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"On arrive à maintenir la tête hors de l'eau grâce aux clients locaux, mais la semaine, nos chambres sont presque vides" regrette Sylvie, gérante du gite La rose du sud, situé à Saint-Pierre. Durant tout le mois de février, les réservations ont été rares. Comme pour la plupart des gites et hôtels, ce sont les touristes qui font tourner l'entreprise. Depuis le 28 janvier, il n'y a plus grand monde pour remplir les établissements. "Heureusement, j'ai une petite structure et n'ai donc pas d'employés. Car depuis le début de la crise sanitaire, je n'ai tiré presque aucun bénéfice : tout l'argent gagné amortit mes dépenses pour le gîte, mais je n'ai pas vraiment eu de salaire" regrette la gérante.

Une situation qui se retrouve un peu partout dans l'île. A Salazie, au gîte Pti blanc des O, Claudine peine à remplir son gîte. "Nous sommes remplis le week-end, car c'est le moment où les résidents de La Réunion partent en randonnée. Mais la semaine, il n'y a quasiment plus aucun client. Nous sommes dépendants de la fréquentation touristique" explique-t-elle.

"On comprend que ce soit nécessaire pour endiguer la pandémie, mais à ce point, il faudrait peut-être nous reconfiner pendant quinze jours afin de repartir sur de meilleures bases" suggère Claudine.

Autre menace qui plane sur les hôteliers : l'avancement du couvre-feu à 20 heures, voire un reconfinement. "Pour l'instant, le couvre-feu de 22 heures ne changent pas grand-chose pour nous : avec le nouveau protocole sanitaire, nous n'avons que six ou sept places pour la restauration, et il n'y a pas vraiment de chose à faire passer 22 heures dans Salazie. Si ça devait être abaissé à 20 heures, ça commencerait par contre à devenir un peu plus compliqué" assure-t-elle.

- Les hôtels aussi sont vides -

Du côté des grands hôtels, l'heure n'est pas vraiment aux réjouissances non plus. "On peut compter sur la clientèle locale pour nous soutenir, mais ce n'est malheureusement pas suffisant pour survivre" regrette Xavier Bargain, président de Oussa nou dor. L'entreprise regroupe plusieurs grands hôtels de l'île : Les Aigrettes, le Grand Bleu, le Santa Apolonia et la Villa Marie-Lucie.

Ces établissements sont prisés des touristes, notamment pour des séjours de plusieurs jours. "Nous avons eu une bonne saison pendant les vacances de Noël, mais ça ne nous a certainement pas sauvé des derniers mois difficiles. Actuellement, on arrête l'hémorragie pour la faire repartir quelques semaines après, nous sommes très inquiets des mois à venir" confie-t-il.

Une cinquantaine d'employés travaillent dans ses établissements. "Certains sont toujours au chômage partiel, nous n'avons pas le choix. Pour ne vous citer qu'un exemple, dans un de nos hôtels, nous avions deux clients pour treize employés sur place. Que voulez-vous qu'on fasse ?" soupire Xavier Bargain.

L'hôtelier s'inquiète aussi d'un couvre-feu à 20 heures, voire du reconfinement. "On commence déjà à avoir des annulations en lien avec le Covid-19, les choses ne se présentent pas vraiment bien pour les semaines prochaines" explique-t-il.

Les choses ne devraient en tout cas pas s'améliorer, le contrôle des motifs impérieux ayant encore été renforcé, et la situation sanitaire continuant à se dégrader. Un durcissement des restrictions n'est par aileurs pas à exclure.

- Les liaisons aériennes en berne -

Dans les avions, les passagers se font rares aussi. La plupart des compagnies aériennes assurant la liaison entre La Réunion et la Métropole, ou encore Mayotte, ont dû réduire la voilure pour s'adapter à la chute du nombre de passagers.

Chez Corsair, quatre rotations sont désormais opérées avec la Métropole, et deux avec Mayotte. Un période normal, il y a au moins une rotation par jour avec Paris. " Le nombre de passagers est assez variable, et a tendance bien sûr à diminuer, et ce d'autant plus avec le renforcement des motifs impérieux" précise par ailleurs la compagnie aérienne.

Même son de cloche du côté d'Air Austral, qui opère aussi quatre rotations par semaine. "Nous avons en temps normal au moins une rotation quotidienne, mais bien évidemment ce n'est pas possible de maintenir ce rythme alors que les motifs impérieux sont en place. Le nombre de passagers devraient cependant rester le même avec les nouvelles mesures annoncées" estime l'entreprise.

"Nous n'avons pas les chiffres du taux de remplissage des avions, mais ce qui est certain c'est qu'il est en grosse baisse. C'est d'ailleurs pourquoi des suppressions de vols sont nécessaires : il n'y a pas assez de passagers, nous devons donc les regrouper sur un seul vol pour ne pas voler à perte" explique de son côté Air France, dont plusieurs vols ont été annulés aussi.

French bee adapte de son côté "le programme de vol en permanence pour l'adapter à la demande. Ce qui importe, c'est d'assurer le transport des clients qui ont un réel besoin de voyager en cette période. Le programme est donc adapté de manière continue avec cet objectif". Quatre et cinq rotations par semaine sont actuellement effectuées. "Ce nombre a baissé par rapport à la situation nominale qui est d'un vol par jour" précise la compagnie.

Finalement, seuls les restaurants réussissent à s'en sortir en cette période compliquée. "On ne peut pas se plaindre, les salles sont remplies, malgré des protocoles contraignants. On n'a reçu la meilleure mauvaise nouvelle qu'on pouvait espérer" a confié Patrick Serveaux au lendemain de l'annonce du couvre-feu de 22 heures.

L'ombre du couvre-feu à 20 heures, ou bien même 18 heures, plane en tout cas sur les commerces "non-essentiels". Tous sont désormais dans l'attente de nouvelles annonces de la part des autorités.



as / www.ipreunion.com / [email protected]