Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

A Mayotte, deux nouveaux décès ont été enregistrés par l'agence régionale de santé ce mardi 2 mars 2021. Il s'agit d'une personne âgée de 76 ans hospitalisée en réanimation et d'une personne âgée de 56 ans hospitalisée en médecine. Le nombre de cas semble toutefois ralentir ces derniers jours. Les hospitalisations sont en baisse, on en dénombre 129 du 21 au 27 février. Le taux de positivité qui était encore de 30 % la semaine dernière est redescendu à 19.7 %. Au cours de la semaine du 21 au 27 février, 1.424 cas ont été confirmés à Mayotte et le taux d'incidence est de 509.5 pour 100.000 habitants. (Crédit photo : agence régionale de la santé)

