Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

L'agence régionale de la santé (ARS) a annoncé ce mardi les résultats des dépistages organisés dans les villes de La Possession, des Avirons, de L'Étang-Salé et de Saint-Paul. Au total, sur 576 prélèvements réalisés lors de 5 sessions de dépistages, 12 résultats positifs ont été enregistrés. Trois nouvelles sessions de dépistage seront organisées jeudi et vendredi à Saint-Louis et Saint-Leu. (Photo rb/www.ipreunion.com)

