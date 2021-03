La compagnie Air Austral a été mobilisée pour prendre en charge les évacuations sanitaires entre La Réunion et la Métropole, dont le premier est vol est programmé à ce jeudi soir 4 mars 2021, confirmant une information donnée dès mercredi par Imaz Press Réunion. Quatre patients doivent être transportés jusqu'à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle. Air Austral a d'ores et déjà permis le transport de l'équipe dédiée composée de 15 personnes (secouristes et personnel de santé), ainsi que 800 kgs de matériel médical, arrivés sur l'île ce mercredi

Sous le contrôle de la Direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC OI), l’ARS et de SAMU, la compagnie s’est positionnée afin d’étudier la faisabilité technique, opérationnelle et réglementaire, d’effectuer au moyen de ses Boeings 787-8 des vols dédiés exclusivement à des évacuations sanitaires Long courrier et ce afin d’aider au désengorgement des services de santé de La Réunion et de Mayotte. Après obtention des agréments techniques et réglementaires requis pour une telle opération, encore inédite, Air Austral se voit aujourd’hui confier les vols d’évacuation sanitaires (évasan), opérés dans le cadre d’affrètements .



Une opération complexe qui nécessite un savoir-faire spécifique que la compagnie a développé en collaboration avec les autorités sanitaires et l’Aviation Civile, s’agissant d’une part, de la mise en place opérationnelle et réglementaire de l’installation des civières et du matériel médical, et d’autre part, de l’élaboration des protocoles, qui seront appliqués à bord, de protection des équipages, du personnel soignant et des patients présents à bord de l’appareil. Plus de 120 membres d’équipage se sont portés volontaires pour accompagner ces opérations spécifiques aux côtés du personnel soignant.

Air Austral est aussi mobilisé pour les évasan entre Mayotte et la Métropole.

Lire aussi : Covid-19 : le préfet confirme la mise sous couvre-feu de La Réunion dès 18h

www.ipreunion.com / [email protected]