Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon a souhaité interpeller le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ce mardi 2 mars 2021 dans l'hémicycle, sur la question des motifs impérieux pour voyager. Il dénonçait le refus de motifs impérieux trop fréquents et abusifs. Répondant à sa question, Sébastien Lecornu a présenté ses excuses et a indiqué que lui et le ministre de l'Intérieur ont donné des consignes à la préfecture et la police des frontières pour faire "preuve de discernement" dans l'examen des motifs impérieux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon a souhaité interpeller le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ce mardi 2 mars 2021 dans l'hémicycle, sur la question des motifs impérieux pour voyager. Il dénonçait le refus de motifs impérieux trop fréquents et abusifs. Répondant à sa question, Sébastien Lecornu a présenté ses excuses et a indiqué que lui et le ministre de l'Intérieur ont donné des consignes à la préfecture et la police des frontières pour faire "preuve de discernement" dans l'examen des motifs impérieux. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)