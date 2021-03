Ce jeudi 4 mars 2021 en soirée, quatre patients Covid vont être évacués vers la Métropole. Il s'agit de quatre patients mahorais, a précisé le directeur du CHU. Une opération "sans précédent" selon l'agence régionale de santé qui nécessite des moyens importants humains et matériels. L'avion mobilisé pour ce transport, affrété par Air Austral, est présenté à l'aéroport Roland-Garros par l'ARS, aux côtés du CHU, de l'avion civile, du SAMU et de la compagnie Air Austral. Suivez notre live (Photos rb/www.ipreunion.com)

Nos journalistes sont en direct de l'aéroport :

Ce sont quatre patients mahorais qui sont transférés vers l'Hexagone ce jeudi, indique le directeur du CHU Lionel Calenge, après autorisation des familles. Trois médecins et quatre infirmières du SAMU de Paris sont arrivés dès ce mercredi, ainsi que des secouristes, spécialement pour cette opération.

Martine Ladoucette rappelle que depuis janvier, La Réunion a accueilli environ 4 patients par jour évacués de Mayotte. Pour rappel, 122 lits de réanimation sont disponibles à La Réunion, ils sont répartis entre le CHU, le CHOR et la clinique de Sainte-Clotilde.

La directrice de l'ARS indique que cette évacuation sans précédent a été envisagé pour éviter une saturation des hôpitaux locaux. A Mayotte, le taux d'incidence est quatre fois supérieur à La Réunion. Celui de notre île est de 100 pour 100.000 habitants, "il a triplé en trois semaines". Martine Ladoucette rappelle également que plus d'un nouveau cas de Covid-19 sur deux est issu du variant sud-africain.

Le directeur du CHU Lionel Calenge, reconnaît des conditions exceptionnelles. "Cette solidarité régionale du CHU et des autres acteurs s'est accélérée. Ce sont 93 evasan qui ont été menées depuis février." Il rappelle que le "travail important de recrutement" a permis d'obtenir 103 lits de réanimation rien qu'au CHU de Bellepierre au lieu des 58.

- "Pas de risque zéro" -

Le professeur Bertrand Guihard, patron du SAMU Réunion, salue la collaboration entre les SAMU de La Réunion et de Mayotte avec ceux de Métropole. "La question est de savoir comment ces patients graves qui ont besoin de soins lourds peuvent supporter le voyage. Je ne peux pas dire que tout va bien se passer, bien entendu, on est sur une opération qui n'a jamais été réalisée, mais tous les moyens paramédicaux qui doivent être mis en oeuvre le sont et le seront" assure-t-il. "Il n'y a pas de risque zéro" ajoute-t-il, interrogé par Imaz Press.

"Ces patients Covid ont une fragilité pulmonaire qui nécessite d'être très précautionneux. C'est pour cette raison que l'on estime que les risques pour ces patients sélectionnés ne seront pas majeurs. Là on est sur 4 patients transportés, ce qui nécessite une énorme logistique, toute une orgnanisation qui relève de l'exceptionnel" ajoute-t-il. La répartition de ces patients sera faite selon le choix de la région d'arrivée soit l'Ile-de-France. Cette évacuation "répond à une nécessité" indique Bertrand Guihard. Quant à savoir si elle sera répétée, nul ne peut savoir pour l'instant. A ce stade, environ 60 lits sur les 122 disponibles sont occupés par des patients Covid, ajoute le patron du SAMU.

La compagnie Air Austral de son côté se dit fière d'avoir été choisie par les services sanitaires. 120 membres de la compagnie sont volontaires pour ce type d'opération, garantit Air Austral. Le choix du 787 d'Air Austral a été fait car "le plus adapté : ça permettait de façon sécurisée d'installer quatre civières, c'est un appareil performant et qui permet de faire le trajet en une seule fois ce qui évite l'escale" précise Bertrand Guihard.

mb/rb/www.ipreunion.com / [email protected]